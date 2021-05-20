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Україна та Болгарія обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні

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Київ, Четвер 20 травня 2021 11:39
Україна та Болгарія обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні Фото: заступник голови ОП Ігор Жовква (president.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Україна та Болгарія обговорили поточну безпекову ситуацію на сході України. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив з секретарем президента Болгарії Дімітаром Ікономовим також ситуацію в регіоні Чорного моря.

Про це повідомляє прес-служба ОП.

Ікономов підтвердив незмінність позиції Болгарії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони обговорили нарощення російських військ біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Вони погодилися з важливістю постійного моніторингу стану реального відведення військ від українського кордону.

"Ігор Жовква та Дімітар Ікономов також обговорили безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря та констатували необхідність посилення регіональної взаємодії на рівні країн-партнерів", - повідомили у прес-службі ОП.

Також під час розмови була приділена увага практичній взаємодії України та Болгарії, а також подальшому поглибленню відносин з ЄС і НАТО.

Нагадаємо, раніше президент США Джо Байден заявив, що обговорював з російським лідером Володимиром Путіним дії Росії у сфері безпеки на морі.

Зазначимо, Росія закрила акваторію Криму для іноземних кораблів. Обмеження діятимуть до кінця жовтня.

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