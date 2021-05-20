Україна та Болгарія обговорили посилення безпеки в Чорноморському регіоні

Україна та Болгарія обговорили поточну безпекову ситуацію на сході України. Заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква обговорив з секретарем президента Болгарії Дімітаром Ікономовим також ситуацію в регіоні Чорного моря.

Про це повідомляє прес-служба ОП .

Ікономов підтвердив незмінність позиції Болгарії щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України. Сторони обговорили нарощення російських військ біля українського кордону та на тимчасово окупованих територіях Криму і Донбасу.

Вони погодилися з важливістю постійного моніторингу стану реального відведення військ від українського кордону.

"Ігор Жовква та Дімітар Ікономов також обговорили безпекову ситуацію в регіоні Чорного моря та констатували необхідність посилення регіональної взаємодії на рівні країн-партнерів", - повідомили у прес-службі ОП.

Також під час розмови була приділена увага практичній взаємодії України та Болгарії, а також подальшому поглибленню відносин з ЄС і НАТО.