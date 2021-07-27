Украина и Беларусь почти завершили демаркацию границ. Осталось два участка

Украина и Беларусь почти завершили работы по демаркации государственной границе по всей ее протяженности. На сегодня специальные пограничные знаки не вынесены только на речных участках на Днепре и Соже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу .

Сообщается, что в Гомеле прошло очередное заседание Совместной украинской-белорусской демаркационной комиссии. Участники обсудили состояние и перспективы выполнения демаркационных работ.

"Также на встрече было констатировано завершение совместной работы по выносу линии государственной границы с карты на местность в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС, а также в целом на всей протяженности государственной границы (исключая р. Днепр и р. Сож)", - говорится в сообщении.

Представители обеих стран также наметили направления дальнейшей работы до конца 2021 года.