Україна і Білорусь майже завершили демаркацію кордонів. Залишилося дві ділянки

Україна і Білорусь майже завершили роботи з демаркації державного кордону по всій його протяжності. На сьогодні спеціальні прикордонні знаки не винесені лише на річкових ділянках на Дніпрі та Сожі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу .

Повідомляється, що в Гомелі пройшло чергове засідання Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії. Учасники обговорили стан та перспективи виконання демаркаційних робіт.

"Також на зустрічі було констатовано завершення спільної роботи з винесення лінії державного кордону з карти на місцевість в зоні відчуження Чорнобильської АЕС, а також в цілому на всій протяжності державного кордону (виключаючи р. Дніпро і р. Сож)", - йдеться в повідомленні.

Представники обох країн також намітили напрямки подальшої роботи до кінця 2021 року.