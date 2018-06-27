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Украина и Беларусь проведут демаркацию границы в Чернобыльской зоне в 2019 году

НовостиПолитика    27.06.2018 - 16:24
Фото: граница Беларуси (facebook.com/GpkGovBY)
Фото: граница Беларуси (facebook.com/GpkGovBY)

План демаркации украинско-белорусской границы рассчитан на 2018-2026 года

В следующем году Украина и Беларусь проведут демаркацию совместной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Соответствующее решение было принято во время 17 заседания Совместной украинско-белорусской демаркационной комиссии, которое состоялось 26-27 июня 2018 года в Луцке, передает пресс-служба Министерства иностранных дел.

Отмечается, что стороны также утвердили перспективный план демаркации государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь, рассчитан на 2018-2026 года.

"Украинская сторона приветствует решение Совместной комиссии начать демаркацию украинско-белорусской государственной границы в зоне отчуждения Чернобыльской АЭС в 2019 году... МИД Украины расценивает это решение как важный шаг на пути к надлежащей договорно-правового оформления государственной границы между Украиной и Республикой Беларусь", - говорится в сообщении.

Также Совместная комиссия приветствовала намерение Европейского союза выделить финансирование на международную техническую помощь в рамках демаркации.

Напомним, недавно в частично признанной республике Косово сегодня, 21 марта, ратифицировали Соглашение об демаркацию границы с Черногорией.

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Теги публикации: демаркация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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