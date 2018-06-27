Україна та Білорусь проведуть демаркацію кордону в Чорнобильській зоні у 2019 році

План демаркації українсько-білоруського кордону розрахований на 2018-2026 роки

Наступного року Україна та Білорусь проведуть демаркацію спільного кордону у у зоні відчуження Чорнобильської АЕС. Відповідне рішення було ухвалено під час 17 засідання Спільної українсько-білоруської демаркаційної комісії, що відбулось 26-27 червня 2018 року в Луцьку, передає прес-служба Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що сторони також затвердили перспективний план демаркації державного кордону між Україною і Республікою Білорусь, розрахований на 2018-2026 роки.

"Українська сторона вітає рішення Спільної комісії започаткувати демаркацію українсько-білоруського державного кордону у зоні відчуження Чорнобильської АЕС у 2019 році... МЗС України розцінює це рішення як важливий крок на шляху до належного договірно-правового оформлення державного кордону між Україною і Республікою Білорусь", - йдеться у повідомленні.

Також Спільна комісія привітала намір Європейського союзу виділити фінансування на міжнародну технічну допомогу в рамках демаркації.

Нагадаємо, нещодавно у частково визнаній республіці Косово сьогодні, 21 березня, ратифікували Угоду про демаркацію кордону з Чорногорією.