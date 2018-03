У Косово ратифікували Угоду про демаркацію кордону з Чорногорією

Це один з останніх критеріїв для лібералізації візового режиму з ЄС

У частково визнаній республіці Косово сьогодні, 21 березня, ратифікували Угоду про демаркацію кордону з Чорногорією. Про це повідомляє Gazeta Express.

80 депутатів проголосували "за", 11 - "проти".

Спікер парламенту Кадрі Веселі сказав, що ратифікація демаркації є важливим кроком на шляху до консолідації територіальної цілісності і суверенітету Косово.

"Це прискорить процес європейської інтеграції і покладе край ізоляції наших громадян", - повідомив він.

З ухваленням рішення про демаркацію кордону Косово уже привітало Посольство Італії у Приштині (столиця Косово).

"Сьогодні зроблений важливий крок у напрямку європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Congratulations & #Bravo #Kosovo for ratifying the #BDA

with #Montenegro. Today an important step forward on the #European

integration path has been marked.