У Косово ратифікували Угоду про демаркацію кордону з Чорногорією

Це один з останніх критеріїв для лібералізації візового режиму з ЄС
У частково визнаній республіці Косово сьогодні, 21 березня, ратифікували Угоду про демаркацію кордону з Чорногорією. Про це повідомляє Gazeta Express.
80 депутатів проголосували "за", 11 - "проти".
Спікер парламенту Кадрі Веселі сказав, що ратифікація демаркації є важливим кроком на шляху до консолідації територіальної цілісності і суверенітету Косово.
"Це прискорить процес європейської інтеграції і покладе край ізоляції наших громадян", - повідомив він.
З ухваленням рішення про демаркацію кордону Косово уже привітало Посольство Італії у Приштині (столиця Косово).
"Сьогодні зроблений важливий крок у напрямку європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.
Congratulations & #Bravo #Kosovo for ratifying the #BDA— Italy in Kosovo (@ItalyinKosovo) 21 березня 2018 р.
with #Montenegro. Today an important step forward on the #European
integration path has been marked.
Президент Косово Хашим Тачі у Twitter подякував представникам США та ЄС за підтримку.
Також привітали країну з ратифікацією угоди верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, комісар ЄС з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос та посол США в Косово Грег Делаві.
Congratulations #Kosovo! pic.twitter.com/1ImXrMZQ6F— Amb. Greg Delawie (@USAmbKosovo) 21 березня 2018 р.
Нагадаємо, сьогодні під час голосування за ратифікацію цієї угоди опозиційні депутати застосували сльозогінний газ в залі парламенту Косово.
Опозиційні партії Косова відкидали підписану в 2015 році угоду, заявляючи, що через неї країна втратить території, при цьому міжнародні експерти переконували, що цього не станеться.
Як уже повідомлялося, ратифікація угоди є одним з останніх критеріїв для Косово для лібералізації візового режиму з ЄС.