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Інтерв'ю

У Косово ратифікували Угоду про демаркацію кордону з Чорногорією

НовиниПолітика    21.03.2018 - 21:32
Фото: прапор Косово (flickr.com/Troels Peter Roland dk)
Фото: прапор Косово (flickr.com/Troels Peter Roland dk)

Це один з останніх критеріїв для лібералізації візового режиму з ЄС

У частково визнаній республіці Косово сьогодні, 21 березня, ратифікували Угоду про демаркацію кордону з Чорногорією. Про це повідомляє Gazeta Express.

80 депутатів проголосували "за", 11 - "проти".

Спікер парламенту Кадрі Веселі сказав, що ратифікація демаркації є важливим кроком на шляху до консолідації територіальної цілісності і суверенітету Косово.

"Це прискорить процес європейської інтеграції і покладе край ізоляції наших громадян", - повідомив він.

З ухваленням рішення про демаркацію кордону Косово уже привітало Посольство Італії у Приштині (столиця Косово).

"Сьогодні зроблений важливий крок у напрямку європейської інтеграції", - йдеться у повідомленні.

Президент Косово Хашим Тачі у Twitter подякував представникам США та ЄС за підтримку.

Також привітали країну з ратифікацією угоди верховний представник ЄС із закордонних справ Федеріка Могеріні, прем'єр-міністр Албанії Еді Рама, комісар ЄС з питань міграції та внутрішніх справ Дімітріс Аврамопулос та посол США в Косово Грег Делаві.

Нагадаємо, сьогодні під час голосування за ратифікацію цієї угоди опозиційні депутати застосували сльозогінний газ в залі парламенту Косово.

Опозиційні партії Косова відкидали підписану в 2015 році угоду, заявляючи, що через неї країна втратить території, при цьому міжнародні експерти переконували, що цього не станеться.

Як уже повідомлялося, ратифікація угоди є одним з останніх критеріїв для Косово для лібералізації візового режиму з ЄС.

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Теги: Косово
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