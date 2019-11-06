Украина и Азербайджан договорились об активизации двустороннего сотрудничества

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров на встрече в Стокгольме договорились об активизации и заинтересованности в сотрудничестве между странами. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Сообщается, что на встрече обсуждались перспективные направления сотрудничества в политической, торгово-экономической, энергетической и других сферах .

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили график визитов на высшем и высоком уровнях, а также вопросы взаимной поддержки в рамках международных организаций. Министры подтвердили заинтересованность обеих стран в дальнейшем углублении всеобъемлющего двустороннего сотрудничества", - говорится в сообщении.

Страны также выразили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности.

"Во время встречи с обеих сторон было подтверждено твердую и безоговорочную взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и Азербайджана в рамках международно признанных границ", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто посетил Украину с рабочим визитом 31 октября и 1 ноября. В ходе визита он встретился с Пристайко, а также посетил Станицу Луганскую.

Также РБК-Украина писало, что МИД Украины вызвало посла Франции в Украине в связи с заявлениями французкого президента Эммануэля Макрона об "украинских нелегалах" в недавнем интервью одному из изданий.