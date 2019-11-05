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Украина готова к более глубокой секторальной интеграции с ЕС, - Пристайко

Новости » Политика     05.11.2019 - 16:05
Украина готова к более глубокой секторальной интеграции с ЕС, - Пристайко
Фото: Вадим Пристайко (РБК-Украина)

Глава украинского МИД Вадим Пристайко провел встречу с коллегами из Молдовы и Грузии в Швеции

Украина, Молдова и Грузия готовы к более глубокой секторальной интеграции с Европейским союзом в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, таможенного сотрудничества и сотрудничества в сфере безопасности. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел.

Сообщается, что глава МИД Украины Вадим Пристайко в Стокгольме (Швеция) обсудил дальнейшее развитие инициативы ЕС "Восточное партнерство" с главами МИД Молдовы и Грузии Николае Попеску и Давидом Залкалиани.

"Министр отметил, что Украина, Молдова и Грузия готовы к более глубокой секторальной интеграции с ЕС в сферах энергетики, торговли, транспорта, цифровой экономики, таможенной и безопасности сотрудничества. Министры также обсудили создание в рамках ВП дополнительного формата взаимодействия с участием Украины, Грузии и Молдовы", - сообщили в МИД.

Украина готова к более глубокой секторальной интеграции с ЕС, - Пристайко

Фото: встреча Пристайко с Залкалиани и Попеску (facebook.com/UkraineMFA)

Напомним, ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на особый формат сотрудничества с ЕС. По словам премьер-министра Украины Алексея Гончарука, также Кабмин надеется на подписание соглашения о промышленном безвизе с ЕС.

Также РБК-Украина писало, что интеграция Украины в Евросоюз остается безусловным курсом. Как сообщил вице-премьер-министр Дмитрий Кулеба, ЕС должен продолжать идти навстречу украинским стремлениям.

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