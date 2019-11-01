МИД Украины вызвало посла Франции из-за слов Макрона об "украинских нелегалах"

Фото: Эммануэль Макрон (flickr.com/european_parliament)

Посол был вызван для дачи разъяснений

Министерство иностранных дел вызвало посла Франции в Украине в связи с заявлениями французкого президента Эммануэля Макрона об "украинских нелегалах" в недавнем интервью одному из изданий. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

Посол заявил, что у Франции нет претензий к путешествинникам из Украины.

"В связи появлением сообщений в СМИ о слова, которые приписываются президенту Франции Эммануэлю Макрону, в МИД был приглашен посол Франции в Украине для предоставления разъяснений. Посол Франции отметил, что претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции, у французской стороны нет. Следовательно, слова Эммануэля Макрона, которые касались проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста", - говорится в сообщении.

Стороны также подтвердили, что между Киевом и Парижем существует полное понимание и сотрудничество в реализации договоренностей о передвижении граждан обеих стран.

Напомним, ранее Макрон, говоря о проблеме незаконной миграции в интервью правому еженедельнику Valeurs Actuelles, упомянул об украинских нелегалах.

"Я хотел бы, чтобы приезжали люди из Гвинеи или Кот-д'Ивуара, приезжали легально, чтобы делали эту работу, чем болгарские или украинские нелегалы", - сказал он.

Критики президента Франции заявили, что подобными заявлениями он подыгрывает французским поклонникам правых взглядов и хочет отобрать голоса у правопопулистки Марин Ле Пен на предстоящих президентских выборах в 2022 году. Недавно Ле Пен уже объявила о намерении участвовать в выборах.

Во французском правительстве выступили в защиту Макрона и подчеркнули важность обращения президента "ко всем французам через все средства массовой информации".

Напомним, ранее сообщалось, что Макрон заблокировал вступление Албании и Северной Македонии в ЕС. Макрона, в свою очередь, раскритиковала немецкий канцлер Ангела Меркель, которая выразила сожаление и заявила, что именно сейчас был подходящий момент для старта переговоров.