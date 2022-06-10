UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Украина – Армения: прогноз на матч Лиги наций

Фото: Тарас Качараба против сборной Ирландии (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

В 3-м туре Лиги наций УЕФА сборная Украины примет национальную команду Армении в польской Лодзи.

Каковы прогнозы букмекеров на матч, подскажет РБК-Украина.

Матч Украина – Армения состоится в Лодзе 11 июня на стадионе ЛКС. Начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

Специалисты британской конторы WIlliam Hill безусловным фаворитом противостояния называют сборную Украины. На победу "сине-желтых" можно поставить со скромным коэффициентом 1,20. Вероятность ничьей оценили кэфом в 5,50. На победу принимают ставки с баллом 15,00.

Любители пощекотать нервы могут заложиться на дубль героя поединка с Ирландией Виктора Цыганкова. Коэффициент на два и больше мяча от лидера "Динамо" – 9,00. Победа украинской сборной со счетом 4:0 увеличит потенциальный выигрыш в 11 раз.

Тем временем австрийцы из Bwin в целом выразили согласие с коллегами. Коэффициент на победу команды Александра Петракова составляет 1,23. Чуть больше верят в шансы Армении – кэф 14,50. Вероятность ничьей оценили баллом 6,00.

Любители специальных ставок могут заложиться, что первый гол будет в активе Руслана Малиновского с коэффициентом 7,50. На волевую победу Украины принимают ставки с кэфом 10,00.

После двух стартовых туров обе сборные имеют по 3 очка. Правда, армяне провели два поединка, а "сине-желтые" только один – с Ирландией на выезде (1:0).

К слову, ранее оценили претендентов на должность главного тренера донецкого "Шахтера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сборная УкраиныЛига нацийФутбол