Украина – Армения: анонс матча Лиги наций
В очередном матче Лиги наций 2022/23 сборная Украины будет противостоять национальной команде Армении в польской Лодзи.
Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.
Украина – Армения
11 июня, 16:00, Лодзь, ЛКС, телетрансляция на "Футбол 1" и "Индиго"
Летний марафон сборной Украины продолжается. После трех матчей на Британском архипелаге настал черед поединков "домашних". Временным домом для "сине-желтых" станет польская Лодзь. Первым же соперником в Польше будет армянская сборная.
От закавказской команды под руководством Хоакина Капарроса никогда не знаешь, чего ожидать. В квалификации к ЧМ-2022 армяне неожиданно набрали 10 очков в четырех стартовых турах и, казалось, будут претендовать на борьбу за путевки на Мундиаль. Но в следующих шести матчах набрали "аж" 2 пункта и финишировали 4-ми.
Такая же история и в Лиге наций. В 1-м туре Армения минимально обыграла ирландцев, а во втором лишь чудом избежала тотального разгрома от Шотландии (0:2 при 27-ми ударах "Тартановой армии"). Украинцам следует быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут, чтобы не повторить ошибки других.
Посреди недели сборной Украины удался кадровый эксперимент. "Сине-желтые" полурезервным составом сумели добиться максимального результата в Дублине. На матч в Лодзи следует ожидать возвращения в основу ведущих звезд и изменений на позициях травмированных Бущана и Степаненко. Достойные дублеры готовы, поэтому Украина будет играть на победу.
Дисквалифицированные: –
Травмированные: Бущан, Степаненко (оба – Украина)
Под вопросом: Сирота, Соболь (оба – Украина)
Ориентировочные составы на матч Украина – Армения
Украина: Лунин – Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь – Сидорчук – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков – Яремчук
Армения: Юрченко – Амбарцумян, Ароян, Мкоян, А. Оганесян – К. Оганесян, Григорян, Сперцян, Баргесян – Байрамян – Бичахчан
Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0
Заявленная цель сборной Украины в Лиге наций – возвращение в Дивизион А – оставляет команде Александра Петракова небольшой участок для маневра. "Сине-желтые" должны не просто побеждать Армению, но и оформить комфортную победу. Это не только увеличит шансы на выполнение задачи. Через три дня очень важный поединок с Шотландией, поэтому возможность дать отдохнуть лидерам с минуты 60-й будет крайне целесообразной.
К слову, ранее оценили претендентов на должность главного тренера донецкого "Шахтера".
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