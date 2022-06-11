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Украина – Армения: анонс матча Лиги наций

Новина українською →
Лодзь, Суббота 11 июня 2022 08:45
Украина – Армения: анонс матча Лиги наций Фото: Михаил Мудрик (справа) против сборной Ирландии (fai.ie)
Автор: Антон Федорцив

В очередном матче Лиги наций 2022/23 сборная Украины будет противостоять национальной команде Армении в польской Лодзи.

Последние новости и краткий анонс поединка – в материале РБК-Украина.

Украина – Армения

11 июня, 16:00, Лодзь, ЛКС, телетрансляция на "Футбол 1" и "Индиго"

Летний марафон сборной Украины продолжается. После трех матчей на Британском архипелаге настал черед поединков "домашних". Временным домом для "сине-желтых" станет польская Лодзь. Первым же соперником в Польше будет армянская сборная.

От закавказской команды под руководством Хоакина Капарроса никогда не знаешь, чего ожидать. В квалификации к ЧМ-2022 армяне неожиданно набрали 10 очков в четырех стартовых турах и, казалось, будут претендовать на борьбу за путевки на Мундиаль. Но в следующих шести матчах набрали "аж" 2 пункта и финишировали 4-ми.

Украина – Армения: анонс матча Лиги наций

Такая же история и в Лиге наций. В 1-м туре Армения минимально обыграла ирландцев, а во втором лишь чудом избежала тотального разгрома от Шотландии (0:2 при 27-ми ударах "Тартановой армии"). Украинцам следует быть сконцентрированными на протяжении всех 90 минут, чтобы не повторить ошибки других.

Посреди недели сборной Украины удался кадровый эксперимент. "Сине-желтые" полурезервным составом сумели добиться максимального результата в Дублине. На матч в Лодзи следует ожидать возвращения в основу ведущих звезд и изменений на позициях травмированных Бущана и Степаненко. Достойные дублеры готовы, поэтому Украина будет играть на победу.

Дисквалифицированные:

Травмированные: Бущан, Степаненко (оба – Украина)

Под вопросом: Сирота, Соболь (оба – Украина)

Украина – Армения: анонс матча Лиги наций

Ориентировочные составы на матч Украина – Армения

Украина: Лунин – Караваев, Забарный, Матвиенко, Соболь – Сидорчук – Ярмоленко, Малиновский, Зинченко, Цыганков – Яремчук

Армения: Юрченко – Амбарцумян, Ароян, Мкоян, А. Оганесян – К. Оганесян, Григорян, Сперцян, Баргесян – Байрамян – Бичахчан

Прогноз РБК-Украина Sport – 2:0

Заявленная цель сборной Украины в Лиге наций – возвращение в Дивизион А – оставляет команде Александра Петракова небольшой участок для маневра. "Сине-желтые" должны не просто побеждать Армению, но и оформить комфортную победу. Это не только увеличит шансы на выполнение задачи. Через три дня очень важный поединок с Шотландией, поэтому возможность дать отдохнуть лидерам с минуты 60-й будет крайне целесообразной.

К слову, ранее оценили претендентов на должность главного тренера донецкого "Шахтера".

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