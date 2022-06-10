Україна – Вірменія: прогноз на матч Ліги націй

Матч Україна – Вірменія відбудеться в Лодзі 11 червня на стадіоні ЛКС. Початок поєдинку о 16:00 за київським часом.

Фахівці британської контори WIlliam Hill безумовним фаворитом протистояння називають збірну України. На перемогу "синьо-жовтих" можна поставити зі скромним коефіцієнтом 1,20. Імовірність нічиєї оцінили кефом 5,50. Натомість на перемогу приймають ставки з балом 15,00.

Любителі полоскотати нерви можуть закластися на дубль героя двобою з Ірландією Віктора Циганкова. Коефіцієнт на два та більше м'ячі від лідера "Динамо" – 9,00. Перемога української збірної з рахунком 4:0 збільшить потенційний виграш в 11 разів.

Тим часом австрійці з Bwin загалом висловили згоду з колегами. Коефіцієнт на перемогу команди Олександра Петракова тут складає 1,23. Трохи більше вірять у шанси Вірменії – кеф 14,50. Вірогідність нічиєї оцінили балом 6,00.

Поціновувачі спеціальних ставок можуть закластися, що перший гол буде в активі Руслана Маліновського з коефіцієнтом 7,50. На вольову перемогу України приймають ставки з кефом 10,00.

Після стартових двох турів обидві збірні мають по 3 очки. Щоправда, вірмени провели два поєдинки, а "синьо-жовті" лише один – із Ірландією на виїзді (1:0).