Украина арестовала более 50 белорусских вагонов, пересекших границу перед войной

В частности, вагоны фактически обеспечивали логистику оккупационно-российских войск, наступавших в направлении Чернигов-Сумы.

"Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, которые входят в сферу влияния Медведчука", - сообщили в ГБР.

Там добавили, что некоторые из цистерн несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.

"Продукция вроде бы предназначалась нефтекомпаниям, которые входят в сферу влияния Медведчука", - добавили в ГБР.