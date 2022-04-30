Украина арестовала более 50 белорусских вагонов, пересекших границу перед войной

Суд арестовал пол сотни белорусских вагонов-цистерн, которые пересекли границу на Черниговщине накануне вторжения РФ в Украину.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГБР.
В частности, вагоны фактически обеспечивали логистику оккупационно-российских войск, наступавших в направлении Чернигов-Сумы.
"Цистерны были заполнены 3 тыс. тоннами белорусского и российского дизельного топлива. Продукция якобы предназначалась нефтекомпаниям, которые входят в сферу влияния Медведчука", - сообщили в ГБР.
Там добавили, что некоторые из цистерн несколько повреждены, но после выводов экспертизы и ремонта тоже пойдут на нужды государства.
"Продукция вроде бы предназначалась нефтекомпаниям, которые входят в сферу влияния Медведчука", - добавили в ГБР.
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