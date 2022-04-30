Україна арештувала понад 50 білоруських вагонів, які перетнули кордон перед війною

Суд арештував пів сотні білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ до України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.
Зокрема, вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми.
"Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - повідомили у ДБР.
Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.
"Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - додали в ДБР.
Раніше ми повідомляли, що на Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах.
Також ми писали, що ДБР зупинило постачання в Росію підприємством олігарха Дерипаски компонентів для ракет.
Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди і фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!
Перемога буде за нами! Слава Україні!