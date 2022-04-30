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Україна арештувала понад 50 білоруських вагонів, які перетнули кордон перед війною

Суд арештував 50 білоруських вагонів (t.me/DBRgovua)
Автор: Тетяна Самарук

Суд арештував пів сотні білоруських вагонів-цистерн, які перетнули кордон на Чернігівщині напередодні вторгнення РФ до України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДБР.

Зокрема, вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми.

"Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - повідомили у ДБР.

Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

"Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - додали в ДБР.

Раніше ми повідомляли, що на Буковині конфіскували 3 фури на російських номерах.

Також ми писали, що ДБР зупинило постачання в Росію підприємством олігарха Дерипаски компонентів для ракет.

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