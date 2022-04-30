Україна арештувала понад 50 білоруських вагонів, які перетнули кордон перед війною

Зокрема, вагони фактично забезпечували логістику окупаційно-російських військ, що наступали у напрямку Чернігів-Суми.

"Цистерни були заповненні 3 тис. тоннами білоруського та російського дизельного палива. Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - повідомили у ДБР.

Там додали, що деякі з цистерн дещо пошкоджені, але після висновків експертизи та ремонту теж підуть на потреби держави.

"Продукція начебто призначалась нафтокомпаніям, які входять до сфери впливу Медведчука", - додали в ДБР.