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Украина арестовала 15 судов за посещение портов Крыма, - ГПСУ

Новости » Политика    15.11.2018 - 16:26
Украина арестовала 15 судов за посещение портов Крыма, - ГПСУ
Иллюстративное фото (krym.org)

Всего в порты аннексированного Крыма зашли 940 иностранных судов

Украина арестовала 15 судов, которые заходили в закрытые порты аннексированного Россией Крыма. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Пограничники принимают меры, когда видят, что судна заходят в экономическую морскую зону Украины или в украинские порты. 

"Уже на 15 судов наложен арест или другие ограничения. Это все судна, которые нарушили законодательство Украины, посещая порты Крыма", - сказал Слободян.

Также Слободян добавил, что в целом в порты аннексированного Крыма зашли 940 иностранных судов. Большинство из них - российские, которые обслуживают закрытые порты.

По его словам, иностранных судов в портах Крыма немного из-за действия санкций.

"Судовладельцы, которые волнуются за свою репутацию, не спешат принимать приглашение от местной оккупационной власти", - добавил он.

Напомним, в конце октября в работе украинско-российской комиссии с рыболовства в Азовском море объявлен перерыв. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал выдворить главу российской делегации, который был в оккупированном Крыму.

Впоследствии главе российской делегации комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и еще двум ее членам запретили въезд в Украину.

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