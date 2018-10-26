Членам делегации российской рыбкомиссии запретили въезд в Украину

Фото: Игорь Рулев (rostov-fishcom.ru)

Указанные лица посещали оккупированный Крым

Председателю российской делегации комиссии по вопросам рыболовства в Азовском море Игорю Рулеву и еще двум ее членам запретили въезд в Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает РБК-Украина со ссылкой на "Крым.Реалии".

"Вчера вечером во время пограничного контроля граждан, которые улетали рейсом в Стамбул, был обнаружен гражданин России Рулев и другие члены делегации. На основании имеющейся обновленной информации у пограничников в пределах компетенции было принято решение о запрете господину Рулеву и еще двум членам делегации въезда на территорию Украины сроком на три года", - отметил Слободян.

По его словам, запрет на въезд вынесен из-за незаконного посещения оккупированного Крыма.

Напомним, 24 октября в работе украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море объявлен перерыв. Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который присутствовал на заседании при участии украинского Государственного рыбного агентства и представителей Российского рыбхозяйства в Киеве, призвал выдворить председателя российской делегации, который был в оккупированном Крыму. Также Чубаров призвал представителя Службы безопасности немедленно осуществить соответствующие мероприятия.