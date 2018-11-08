В порты оккупированного Крыма в октябре незаконно вошли 20 судов, - МинВОТ

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19 судов были под флагом Российской Федерации

В порты аннексированного Россией Крыма в течение октября 2018 года заходили 20 танкеров и грузовых судов-нарушителей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц (МинВОТ).

"С 1 по 31 октября в порты временно оккупированного Крыма зафиксировано заход 20-ти танкеров и грузовых судов-нарушителей. 19 судов были под флагом Российской Федерации и 1 - под флагом Сирийской Арабской Республики. Всего этими судами осуществлено 45 заходов в порты Севастополя и Керчи", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на рейде в акваториях портов Севастополя, Феодосии и Керчи, используемых для стоянки, зафиксировано пять судов, среди которых четыре - под флагами РФ и один - под флагом Республики Коморских островов.

МинВОТ напоминает, что морские порты, расположенные на территории Автономной Республики Крым (Евпатория, Керчь, Севастополь, Феодосия, Ялта) закрыты распоряжением Кабинета министров Украины от 30 апреля 2014 года № 578-р "Некоторые вопросы функционирования морского и речного транспорта" и в соответствии с приказом Министерства инфраструктуры Украины от 16 июля 2014 года № 255 "О закрытии морских портов".

Напомним, в сентябре в порты аннексированного РФ Крыма заходили 16 танкеров и грузовых судов-нарушителей.