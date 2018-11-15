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Україна заарештувала 15 суден за відвідування портів Криму, - ДПСУ

Новини » Політика    15.11.2018 - 16:26
Україна заарештувала 15 суден за відвідування портів Криму, - ДПСУ
Ілюстративне фото (krym.org)

Загалом у порти анексованого Криму зайшли 940 іноземних суден

Україна заарештувала 15 суден, які заходили в закриті порти анексованого Росією Криму. Про це повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, інформує РБК-Україна із посиланням на "Радіо Свобода".

Прикордонники вживають заходи, когда судна заходять на територію економічної морської зони України або українські порти. 

"Вже на 15 суден накладено арешт або інші обмеження. Це все судна, які порушили законодавство України, відвідуючи порти Криму", - сказав Слободян.

Також Слободян додав, що загалом у порти анексованого Криму зайшли 940 іноземних суден. Більшість з них - російські судна, які обслуговують закриті порти.

За його словами, іноземних суден у портах Криму небагато через дії санкцій. 

"Судновласники, які хвилюються за свою репутацію, не поспішають приймати запрошення від місцевої окупаційної влади", - додав він.

Нагадаємо, у кінці жовтня у роботі українсько-російської комісії з рибальства в Азовському морі оголошено перерву. Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав видворити голову російської делегації, який був в окупованому Криму. 

Згодом голові російської делегації комісії з питань рибальства в Азовському морі Ігорю Рулєву і ще двом її членам заборонили в'їзд в Україну.

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