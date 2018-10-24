Чубаров сорвал заседание украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море

Чубаров призвал выдворить председателя делегации РФ, который был в оккупированном Крыму
В работе украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море объявлен перерыв. Об этом сообщает РБК-Украина.
Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который присутствовал на сегодняшнем заседании при участии украинского Государственного рыбного агентства и представителей Российского рыбхозяйства в Киеве, призвал выдворить председателя российской делегации, который был в оккупированном Крыму. Также Чубаров призвал представителя Службы безопасности немедленно осуществить соответствующие мероприятия.
"Я вас призываю немедленно прекратить это сборище, это не заседание комиссии", - заявил Чубаров.
Как сообщает "5 канал" Чубаров появился на мероприятии без приглашения, вызвал представителей СБУ и полицию. По его словам, глава российской делегации Игорь Рулев незаконно ездил в оккупированный Крым.
Вы сидите с приступником: Рефат Чубаров пришел на российско-украинское заседание под Киевом
"Сидит преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала РФ. Вы разговариваете с преступником. Неужели вы думаете, что украинское общество вам это простит? Они убивают и похищают наших людей. А вы приглашаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище, это не заседание комиссии". По требованию Рефат Чубаров был объявлен перерыв в работе украинско-российской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. На заседание даже были вызваны сотрудники СБУ.Опубліковано Сегодня Середа, 24 жовтня 2018 р.
Напомним, ранее Рефат Чубаров призвал приходить на судебные заседания по делам крымскотатарских политзаключенных для поддержки.