Чубаров сорвал заседание украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море

Фото: Рефат Чубаров (из открытых источников)

Чубаров призвал выдворить председателя делегации РФ, который был в оккупированном Крыму

В работе украинско-российской комиссии по рыболовству в Азовском море объявлен перерыв. Об этом сообщает РБК-Украина.

Председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, который присутствовал на сегодняшнем заседании при участии украинского Государственного рыбного агентства и представителей Российского рыбхозяйства в Киеве, призвал выдворить председателя российской делегации, который был в оккупированном Крыму. Также Чубаров призвал представителя Службы безопасности немедленно осуществить соответствующие мероприятия.

"Я вас призываю немедленно прекратить это сборище, это не заседание комиссии", - заявил Чубаров.

Как сообщает "5 канал" Чубаров появился на мероприятии без приглашения, вызвал представителей СБУ и полицию. По его словам, глава российской делегации Игорь Рулев незаконно ездил в оккупированный Крым.

Вы сидите с приступником: Рефат Чубаров пришел на российско-украинское заседание под Киевом "Сидит преступник. Он въехал на нашу территорию, которую оккупировала РФ. Вы разговариваете с преступником. Неужели вы думаете, что украинское общество вам это простит? Они убивают и похищают наших людей. А вы приглашаете дипломата российского посольства, вы сидите с преступником. Я вас призываю немедленно прекратить это сборище, это не заседание комиссии". По требованию Рефат Чубаров был объявлен перерыв в работе украинско-российской комиссии по организации рыболовства в Азовском море. На заседание даже были вызваны сотрудники СБУ. Опубліковано Сегодня Середа, 24 жовтня 2018 р.

Напомним, ранее Рефат Чубаров призвал приходить на судебные заседания по делам крымскотатарских политзаключенных для поддержки.