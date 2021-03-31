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Украина с апреля запретит импорт пшеницы, масла и бумаги из России

Автор: РБК-Украина

Кабинет министров Украины запретил импорт пшеницы, масла и бумаги из Российской Федерации. Запрет вступит в силу в апреле.

Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.

Сообщается, что перечень товаров, импорт которых из запрещен из Российской Федерации, изменили. В него добавили следующие позиции.

  • пшеница и смесь пшеницы и ржи (меслин)
  • масло подсолнечное
  • моющие и чистящие средства
  • бумага газетная в рулонах или листах
  • бумага и картон для письма, печати или других графических целей
  • крафт-бумага и крафт-картон
  • туалетная бумага
  • полотенца для рук в рулонах
  • проволока из легированных сталей
  • инструменты для бурения скальных пород или грунтов
  • тележки, оси, колеса (вагонная продукция)

Также сообщается, что запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.

Напомним, в феврале Россия расширила запрет на импорт железнодорожной продукции из Украины.

Несмотря на военный конфликт и оккупацию территорий Россия все еще остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины. По данным Госстата, Россия находится на втором месте с годовым торговым оборотом более 10 млрд долларов.

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Новости Украины Российская Федерацияторговляимпорт
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