Украина с апреля запретит импорт пшеницы, масла и бумаги из России

Кабинет министров Украины запретил импорт пшеницы, масла и бумаги из Российской Федерации. Запрет вступит в силу в апреле.
Соответствующее постановление опубликовано на правительственном портале.
Сообщается, что перечень товаров, импорт которых из запрещен из Российской Федерации, изменили. В него добавили следующие позиции.
Также сообщается, что запрет вступит в силу через 10 дней после опубликования постановления.
Напомним, в феврале Россия расширила запрет на импорт железнодорожной продукции из Украины.
Несмотря на военный конфликт и оккупацию территорий Россия все еще остается одним из крупнейших торговых партнеров Украины. По данным Госстата, Россия находится на втором месте с годовым торговым оборотом более 10 млрд долларов.