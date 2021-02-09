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Россия расширила запрет на импорт железнодорожной продукции из Украины

Новина українською → Москва, Вторник 09 февраля 2021 11:26
Россия расширила запрет на импорт железнодорожной продукции из Украины Фото: Россия запретила импорт продукции для железной дороги (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Российское правительство расширило запрет на импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины. Под запрет попали еще несколько позиций.

Соответствующее постановление опубликовано на российском официальном портале правовой информации.

Согласно документу, запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, а также заготовок для таких колес.

Кроме того, запрет распространяется на боковые рамы тележек грузовых вагонов и надрессорные балки.

Напомним, в прошлом году президент России Владимир Путин продлил действие указа о продуктовом эмбарго, в том числе в отношении Украины. Российское продуктовое эмбарго было введено в ответ на санкции стран Запада за оккупацию Крыма и части Донбасса.

Также в прошлом году Украина ввела пошлины на российскую металлопродукцию сроком на пять лет. Под новые пошлины попали стальные провода, тросы, канаты, без покрытия или с оцинкованным покрытием, за исключением витых проводов, тросов, канатов из нержавеющей стали.

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