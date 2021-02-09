Россия расширила запрет на импорт железнодорожной продукции из Украины

Российское правительство расширило запрет на импорт некоторых видов железнодорожной продукции из Украины. Под запрет попали еще несколько позиций.

Согласно документу, запрещен импорт осей для колес диаметром 710 мм и более, колесных пар, колес диаметром 710 мм и более, а также заготовок для таких колес.

Кроме того, запрет распространяется на боковые рамы тележек грузовых вагонов и надрессорные балки.