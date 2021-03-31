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Україна з квітня заборонить імпорт пшениці, масла та паперу з Росії

Автор: РБК-Україна

Кабінет міністрів України заборонив імпорт пшениці, масла та паперу з Російської Федерації. Заборона набуде чинності в квітні.

Відповідну постанову опубліковано на урядовому порталі.

Повідомляється, що перелік товарів, імпорт яких заборонений з Російської Федерації, змінили. В нього додали наступні позиції.

  • пшениця і суміш пшениці та жита (меслин)
  • масло соняшникова
  • миючі та чистячі засоби
  • папір газетний у рулонах або аркушах
  • папір та картон для письма, друку або інших графічних цілей
  • крафт-папір і крафт-картон
  • туалетний папір
  • рушники для рук в рулонах
  • дріт з легованих сталей
  • інструменти для буріння скельних порід або ґрунтів
  • візки, осі, колеса (вагонна продукція)

Також повідомляється, що заборона набуде чинності через 10 днів після опублікування постанови.

Нагадаємо, в лютому Росія розширила заборону на імпорт залізничної продукції з України.

Незважаючи на військовий конфлікт і окупацію територій Росія все ще залишається одним з найбільших торгових партнерів України. За даними Держстату, Росія перебуває на другому місці з річним торговим оборотом понад 10 млрд доларів.

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