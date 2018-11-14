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Украина за 9 месяцев Украина увеличила экспорт услуг на 11,6%, импорт на 5%, - Госстат

Новости » Экономика    14.11.2018 - 17:41
Украина за 9 месяцев Украина увеличила экспорт услуг на 11,6%, импорт на 5%, - Госстат
Иллюстративное фото (gazprom.ru)

Экспорт услуг более чем вдвое превышает импорт

Экспорт услуг за январь-сентябрь 2018 года составил 8769,3 млн долларов, что на 11,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, импорт вырос на 5,0% до 4137,2 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

По данным статистического ведомства, положительное сальдо составило 4632,1 млн долларов (за 9 месяцев 2017 года также положительное - 3920,9 млн долларов).

Украина за 9 месяцев Украина увеличила экспорт услуг на 11,6%, импорт на 5%, - Госстат

www.ukrstat.gov.ua

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 2,12 (за 9 месяцев 2017 года - 2,00).

Украина за 9 месяцев Украина увеличила экспорт услуг на 11,6%, импорт на 5%, - Госстат

www.ukrstat.gov.ua

Внешнеторговые операции проводились с партнерами из 228 стран мира, отметили в Госстате.

Напомним, по данным Национального банка Украины, платежный баланс в сентябре 2018 года сведен с дефицитом на уровне 582 млн долларов. Как отметили в НБУ, дефицит текущего счета платежного баланса в сентябре расширился до 1,7 млрд долларов на фоне ухудшения динамики экспорта и значительных плановых выплат по обслуживанию государственного долга.

Отметим, по предварительным данным Государственной фискальной службы, отрицательное сальдо внешней торговли за 10 месяцев составляет 7,595 млрд долларов.

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса за 9 месяцев выросло до 3,45 млрд долларов Украина увеличила экспорт товаров за 9 месяцев на 10%, импорт на 16%, - Госстат
Новости Украины импортэкспортГосударственная служба статистики
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