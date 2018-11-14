Україна за 9 місяців Україна збільшила експорт послуг на 11,6%, імпорт на 5%, - Держстат

Ілюстративне фото (gazprom.ru)

Експорт послуг більш ніж вдвічі перевищує імпорт

Експорт послуг за січень-вересень 2018 року становив 8769,3 млн доларів, що на 11,6% більше порівняно з аналогічнім періодом 2017 року, імпорт зріс на 5,0% до 4137,2 млн доларів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

За даними статистичного відомства, позитивне сальдо становило 4632,1 млн доларів (за 9 місяців 2017 року також позитивне - 3920,9 млн доларів).

www.ukrstat.gov.ua

Коефіцієнт покриття експортом імпорту склав 2,12 (за 9 місяців 2017 року - 2,00).

www.ukrstat.gov.ua

Зовнішньоторговельні операції проводились із партнерами із 228 країн світу, додали в Держстаті.

Нагадаємо, за даними Національного банку України, платіжний баланс у вересні 2018 року зведений з дефіцитом на рівні 582 млн доларів. Як відзначили в НБУ, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу у вересні розширився до 1,7 млрд доларів на тлі погіршення динаміки експорту та значних планових виплат з обслуговування державного боргу.

Відзначимо, за попередніми даними Державної фіскальної служби, негативне сальдо зовнішньої торгівлі за 10 місяців становить 7,595 млрд доларів