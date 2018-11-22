Украина может до 2025 года стать поставщиком газа в Европу, - Гройсман

Фото: Владимир Гройсман (kmu.gov.ua)

В течение 7 лет Украина может удовлетворить свои потребности в потреблении газа и экспортировать его в Европу, заявил премьер

Украина может стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности в газе и экспортирует его, до 2025 года. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в интервью немецкому изданию Die Zeit, передает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Премьер, в частности, призвал немецких инвесторов вкладывать в украинскую энергетику, чтобы обеспечить энергетическую независимость от России. По его словам, ныне Украиной ведется борьба с агрессивными попытками РФ занизить украинские транзитные возможности в пользу российского проекта "Северный поток-2".

"Мы воспринимаем "Северный поток-2" следующим образом - Россия хочет взять Европу в заложники, эта идея является еще одним гибридным оружием против Европы. Как только Россия задоминирует на газовом рынке, она остановит поставки. Назовите мне гарантию, которую Россия давала в последнее время и сдержала ее?.. Мы же хотим стать газовой державой, которая удовлетворяет собственные потребности и экспортирует. Мы можем сделать это до 2025 года. А вы можете выгодно вложить свои инвестиции в Украину и получать энергетические ресурсы из еще одного источника", - заявил Гройсман.

Он добавил, что украинская газотранспортная система была построена для транзита российского газа в Европу. Мощность трубопроводной системы составляет 146 млрд кубометров газа в год. В настоящее время используется 90 млрд.

"Система вполне надежная", - заверил премьер.

Напомним, недавно госсекретарь США Майк Помпео после переговоров с главой МИД Украины Павлом Климкиным заявил, что Соединенные Штаты и Украина будут продолжать работать над остановкой строительства газопровода "Северный поток-2".