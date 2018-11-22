Саботаж балансування газу загрожує опалювальному сезону, - "Нафтогаз"

Ілюстративне фото (УНІАН)

Впровадження добового балансування газу перенесено на 1 грудня

У НАК "Нафтогаз України" повідомили про саботаж початку роботи системи балансування газу з боку компаній, що забезпечують населення газом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАК.

"У зв'язку із запланованим запровадженням з 1 грудня 2018 року системи добового балансування газу НАК "Нафтогаз України" звертає увагу на відвертий саботаж початку роботи системи з боку облгазів, більшість з яких відноситься до групи РГК Дмитра Фірташа", - йдеться в повідомленні компанії.

У "Нафтогазі" розповіли, що після завершення періоду первинної реєстрації споживачів в Інформаційній платформі добового балансування були виявлені недоліки в наповненні системи. Зокрема, облгазми була надана неповна або недостовірна інформація про споживачів. У зв'язку з цим НАК заявив, що це робить неможливим коректну реєстрацію споживачів.

У компанії пояснюють, що відсутність коректної інформації про споживача в реєстрі Інформаційної платформи означає, що такий споживач не зможе отримувати газ з 1 грудня.

"Нафтогаз" звернувся до голови НКРЕКП Оксані Кривенко з листом, в якому йдеться про неприпустимі ризиків, які ставлять під загрозу впровадження добового балансування з 1 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що впровадження добової балансування газу в Україні перенесено на 1 грудня.

Зазначимо, раніше передбачалося, що система добового балансування запрацює з 1 жовтня. Згідно з рішенням комісії, оператор газотранспортної системи "Укртрансгаз" протягом двох місяців повинен провести тестування інформаційної платформи для добового балансування і при необхідності доопрацювати її. При цьому обл - і міськгази повинні забезпечити наповнення абонентської бази даних споживачів.