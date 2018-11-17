США будуть працювати з Україною, щоб зупинити проект "Північний потік-2", - Помпео

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Помпео заявив, що "Північний потік-2" підриває економічну і стратегічну безпеку України

Держсекретар США Майк Помпео після переговорів з главою МЗС України Павлом Клімкіним заявив, що Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-служби Держдепу.

Помпео заявив, що "Північний потік-2" підриває економічну і стратегічну безпеку України, а також може погіршити суверенітет європейських країн.

"Ми продовжимо спільну роботу, щоб зупинити проект "Північний потік-2", який підриває економічну і стратегічну безпеку України і ризикує ще більше погіршити суверенітет європейських країн, які залежать від російського газу", - заявив держсекретар.

Також Помпео нагадав, що США ніколи не визнають окупацію Криму РФ.

" Ми будемо продовжувати нав'язувати Росії наслідки, поки Москва повністю не виконає мінські угоди і не поверне контроль над Кримом в Україну. Показуючи нашу рішучість, ми тільки минулого тижня ввели новий етап санкцій проти прихильників російської агресії в Україні", - повідомив Держсекретар.