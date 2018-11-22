Україна може до 2025 року стати постачальником газу в Європу, - Гройсман

Фото: Володимир Гройсман (kmu.gov.ua)

Протягом 7 років Україна може задовольнити свої потреби в споживанні газу та експортувати його в Європу, заявив прем'єр

Україна може стати газовою державою, яка задовольняє власні потреби у газі та експортує його, до 2025 року. Про це сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман в інтерв’ю німецькому виданню Die Zeit, передає РБК-Україна із посиланням на прес-службу уряду.

Прем'єр, зокрема, закликав німецьких інвесторів вкладати в українську енергетику, аби забезпечити енергетичну незалежність від Росії. За його словами, нині Україною ведеться боротьба агресивними спробами РФ занизити українські транзитні можливості на користь російського проекту "Північний потік-2".

"Ми сприймаємо "Північний потік-2" наступним чином - Росія хоче взяти Європу в заручники, ця ідея є ще однією гібридною зброєю проти Європи. Як тільки Росія задомінує на газовому ринку, вона зупинить постачання. Назвіть мені гарантію, яку Росія давала останнім часом і дотрималася її?.. Ми ж хочемо стати газовою державою, яка задовольняє власні потреби і експортує. Ми можемо зробити це до 2025 року. А ви можете вигідно вкласти свої інвестиції в Україну і отримувати енергетичні ресурси з іще одного джерела", - заявив Гройсман.

Він додав, що українська газотранспортна система була побудована для транзиту російського газу до Європи. Потужність трубопровідної системи становить 146 млрд кубометрів газу на рік. В даний час використовується 90 млрд.

"Система цілком надійна", - запевнив прем'єр.

Нагадаємо, нещодавно держсекретар США Майк Помпео після переговорів з главою МЗС України Павлом Клімкіним заявив, що Сполучені Штати та Україна продовжуватимуть працювати над зупинкою будівництва газопроводу "Північний потік-2".