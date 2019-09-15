Украина в 2020 году планирует позаимствовать около 380 млрд гривен

Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

В Минфине надеются, что заимствования будут от наших официальных кредиторов

Украина в следующем году планирует позаимствовать около 380 млрд гривен. Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Планируем позаимствовать около 380 млрд гривен. Преимущественно надеемся, что это будут заимствования от наших официальных кредиторов. Мы будем продолжать развивать местный рынок в гривне", - сказала Маркарова.

Министр назвала целью правительства "взять долг под контроль и сокращать процент долга к ВВП каждый год максимально быстро".

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020.

Согласно проекту государственного бюджета на 2020 год к концу года государственный долг должен составлять 54,1%. Так, долговая политика Украины будет строиться в течение года в соответствии с долговой стратегией.

По словам Маркаровой, к концу года долг как процент к ВВП должен составлять не более 54,1% - это государственный долг. Государственный и гарантированный долг: государственный - 46,7, гарантированный государством - 7,4%.