ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Украина в 2020 году планирует позаимствовать около 380 млрд гривен

Новости » Политика    15.09.2019 - 16:44
Украина в 2020 году планирует позаимствовать около 380 млрд гривен
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

В Минфине надеются, что заимствования будут от наших официальных кредиторов

Украина в следующем году планирует позаимствовать около 380 млрд гривен. Об этом рассказала министр финансов Украины Оксана Маркарова, передает корреспондент РБК-Украина.

"Планируем позаимствовать около 380 млрд гривен. Преимущественно надеемся, что это будут заимствования от наших официальных кредиторов. Мы будем продолжать развивать местный рынок в гривне", - сказала Маркарова.

Министр назвала целью правительства "взять долг под контроль и сокращать процент долга к ВВП каждый год максимально быстро".

Напомним, сегодня Кабинет министров Украины внес в Верховную раду проект госбюджета-2020.

Согласно проекту государственного бюджета на 2020 год к концу года государственный долг должен составлять 54,1%. Так, долговая политика Украины будет строиться в течение года в соответствии с долговой стратегией.

По словам Маркаровой, к концу года долг как процент к ВВП должен составлять не более 54,1% - это государственный долг. Государственный и гарантированный долг: государственный - 46,7, гарантированный государством - 7,4%.

В Минфине назвали размер финансирования дорожного фонда В Кабмине назвали размер госдолга, заложенный в бюджете-2020
Новости Украины Оксана Маркарова
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь