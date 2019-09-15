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Україна в 2020 році планує запозичити близько 380 млрд гривень

Новини » Політика    15.09.2019 - 16:44
Україна в 2020 році планує запозичити близько 380 млрд гривень
Фото: Оксана Маркарова (minfin.gov.ua)

У Мінфіні сподіваються, що запозичення будуть від наших офіційних кредиторів

Україна в наступному році планує запозичити близько 380 млрд гривень. Про це розповіла міністр фінансів України Оксана Маркарова, передає кореспондент РБК-Україна.

"Плануємо запозичити близько 380 млрд гривень. Переважно сподіваємося, що це будуть запозичення від наших офіційних кредиторів. Ми будемо продовжувати розвивати місцевий ринок в гривні", - сказала Маркарова.

Міністр назвала метою уряду "взяти борг під контроль і скорочувати відсоток боргу до ВВП щороку максимально швидко".

Нагадаємо, сьогодні Кабінет міністрів України вніс у Верховну раду проект держбюджету-2020.

Згідно з проектом державного бюджету на 2020 рік до кінця року державний борг має становити 54,1%. Так, боргова політика України буде будуватися протягом року згідно з борговою стратегією.

Маркарова заявила, що до кінця року борг як відсоток до ВВП має становити не більше 54,1% - це державний борг. Державний і гарантований борг: державний - 46,7, гарантований державою - 7,4%.

У Мінфіні назвали розмір фінансування дорожнього фонду У Кабміні назвали розмір держборгу, закладений в бюджеті-2020
Новини України Оксана Маркарова
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