Порошенко анонсировал испытания противокорабельной крылатой ракеты

Фото: ракета "Нептун" (rnbo.gov.ua)

Испытания ракеты Нептун начнут в 2019 году

В 2019 году в Украине начнут испытания морской ракеты "Нептун". Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко во время заседания СНБО относительно завершения действия военного положения, передает корреспондент РБК-Украина.

"Также в новом году мы завершим разработку и начнем государственные испытания комплекса крылатых ракет наземного базирования для поражения морских и береговых целей по проекту "Нептун", - сказал он.

Кроме того, Порошенко анонсировал начало поставок ракет "Ольха" Вооруженным силам.

"Еще одно решение сегодняшней повестки дня. По итогам, в 2018 году в ВСУ поставлено почти 3 тысячи образцов вооружения и техники. В 2019 году мы планируем завершить ряд направлений по созданию ракетной и ракетно-реактивного оружия. Это касается ракет, созданных по проекту "Ольха" с увеличенной дальностью поражения. Речь идет о начале их серийного производства и начале поставок в войска ВСУ", - заявил Порошенко.

Как сообщало РБК-Украина, Государственный концерн "Укроборонпром" в течение 2018 года передал Вооруженным силам Украины (ВСУ) более 2500 единиц высокоточного вооружения.

В "Укроборонпроме" рассчитывают, что вскоре начнется серийное производство "Ольхи", которая существенно усилит ракетно-артиллерийскую мощь ВСУ.

Противокорабельная ракета "Нептун" - комплекс с противокорабельными крылатыми ракетами разработки Государственного Киевского конструкторского бюро "Луч".