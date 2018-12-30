Ілюстративне фото (facebook.com/KabminUA)

Наступного року розпочнуться випробування зенітно-ракетного комплексу "Колібрі"

Україна у 2019 році випробує нові зразки зброї. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Урядового порталу" у Facebook.

Як зазначається, наступного року розпочнуться випробування вітчизняного переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Колібрі". Крім того, у 2019 році планується завершити розробку та розпочати державні випробування комплексу крилатих ракет наземного базування для ураження морських передових цілей за проектом "Нептун".

"Ця зброя буде високоточною, сучасною й такою, що відповідає стандартам НАТО", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко заявляв, що у 2019 році в Україні розпочнуть випробування морської ракети "Нептун". Крім того, Порошенко анонсував початок поставок ракет "Вільха" до Збройних сил.

Також повідомлялося, що у грудні військовослужбовці Національної гвардії України на полігоні під Києвом провели випробування нового багатофункціонального армійського автомобіля типу "баггі". Основна особливість автомобіля - висока прохідність.