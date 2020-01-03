Украина за 2019 год сократила потребление и добычу и увеличила транзит газа

Украинским потребителям в 2019 году протранспортировала магистральными газопроводами 26,4 млрд куб. м газа, что 7% меньше, чем в 2018 году. Об этом сообщает пресс-служба "Оператора ГТС Украины".

По данным пресс-службы, общее использование газа для производственно-технологических расходов (ПТР) уменьшилось на 8% до 3,4 млрд куб. м природного газа.

Поступления природного газа в ГТС от газодобывающих предприятий Украины в 2019 году составили 20,7 млрд куб. м, что на 1% меньше прошлого года.

Объемы транспортировки газа по территории Украины из Российской Федерации в европейские страні и Молдову составляют 89,6 млрд куб. м, что больше на 3%, или на 2,8 млрд куб. м по сравнению с аналогичным показателем за предыдущий год.

В подземные хранилища было закачано 13,1 млрд куб. м газа, что больше на 34%, чем в течение 2018 года. Отбор из ПХГ уменьшился на 25% и составил 8,0 млрд куб. м газа. По состоянию на 1 января 2020 года, в ПХГ Украины накоплено 18,9 млрд куб. м голубого топлива. Это на 36% больше, чем год назад.

По состоянию на 1 января (четвертую зиму) Украина уже в течение 1496 дней не импортирует газ для своих нужд с территории России. За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС. В 2019 году в Украину импортировано 14,2 млрд куб. м голубого топлива, что больше на 35% аналогичного прошлогоднего объема.

Напомним, в 2018 году украинским потребителям всех категорий протранспортировано магистральными газопроводами 28,5 млрд куб м газа, что на 0,4% больше, чем в 2017 году.

Отметим, НАК "Нафтогаз Украины" и российский "Газпром" 30 декабря 2019 года подписали новый контракт о транзита газа сроком на 5 лет. Согласно протоколу, подписанному на политическом уровне 20 декабря в Минске, НАК "Нафтогаз Украины" выступает организатором транспортировки газа по территории Украины. Собственно транзитом газа с 1 января 2020 года занимается новая компания "Оператор ГТС Украины".