Украина с 1990 года сократила промышленные выбросы почти в четыре раза

Государственная служба статистики обнародовала данные о выбросах загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения за период 1990-2018 гг. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, объемы выбросов за этот период сократились в 3,8 раза - с 9,4 млн тонн до 2,5 млн тонн.

В то же время объемы выбросов на одного человека сократились в 3,1 раза с 182 кг в год до 59,5 кг на год.

Разница связана с сокращением населения Украины за этот период с 51,9 млн до 42,3 млн человек.

Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками

2 Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, г. Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях.

Как сообщало РБК-Украина, выбросы загрязняющих веществ в Украине в 2018 году составили 2 508,3 тыс. тон, то есть 59,5 кг на каждого украинца.

Напомним, объемы промышленного производства в марте 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. По данным Госстата, за январь-март промпроизводство сократилось на 0,9%.