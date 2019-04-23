Госстат назвал объем промышленных выбросов на каждого украинца

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На каждого украинца приходится 60 кг выбросов в год

Государственная служба статистики обнародовала данные о выбросах загрязняющих веществ и парниковых газов в атмосферный воздух от стационарных источников загрязнения в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статистического ведомства, объемы выбросов составили 2 508,3 тыс. тон. Напомним, численность наличного населения Украины на 1 января 2019 года составляла 42 153,2 тысяч человек. Таким образом объем выбросов на каждого украинца составил 59,5 кг.

Кроме того, выбросы диоксида углерода (угекислого газа) за год составляют 126378,3 тыс. тон.

Данные: www.ukrstat.gov.ua

Напомним, объемы промышленного производства в марте 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года выросли на 2,1%. По данным Госстата, за январь-март промпроизводство сократилось на 0,9%.

По данным Госстата, индикатор деловой уверенности в промышленности в I квартале 2019 года повысился по сравнению с IV кварталом 2018 года на 0,7 в. п. и составляет минус 3,7%. Индикатор делового климата в промышленности не изменился по сравнению с IV кварталом 2018 года и составил плюс 0,9%.