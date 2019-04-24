Україна з 1990 року скоротила промислові викиди майже в чотири рази

Державна служба статистики оприлюднила дані про викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел забруднення за період 1990-2018 років. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держстат.

За даними статистичного відомства, обсяги викидів за цей період скоротилися в 3,8 рази - з 9,4 млн тон до 2,5 млн тон.

У той же час обсяги викидів на одну особу скоротилися в 3,1 рази з 182 кг на рік до 59,5 кг на рік.

Різниця пов'язана із скороченням населення України за цей період з 51,9 млн до 42,3 млн осіб.

Викиди забруднюючих речовин у атмосферне повітря стаціонарними джерелами

2 Без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, м. Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.

Як повідомляло РБК-Україна, викиди забруднюючих речовин в Україні у 2018 році становили 2 508,3 тис. тон, тобто 59,5 кг на кожного українця.

Нагадаємо, обсяги промислового виробництва в березні 2019 року порівняно з аналогічним місяцем минулого року зросли на 2,1%. За даними Держстату, за січень-березень промвиробництво скоротилося на 0,9%.