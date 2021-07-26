Украина и 19 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе
Украина и 19 стран осудили массовые задержания протестующих на Кубе и потребовали от кубинских властей соблюдать права человека, обеспечить свободу СМИ и восстановить доступ к интернету.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Госдепартамента США.
Кроме Украины с таким призывом выступили такие страны, как: США, Австрия, Бразилия, Колумбия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эквадор, Эстония, Гватемала, Греция, Гондурас, Израиль, Латвия, Литва, Черногория, Северная Македония, Польша и Южная Корея.
"Мы, министры иностранных дел,.. осуждаем массовые задержания протестующих на Кубе и призываем правительство уважать всеобщие права и свободы кубинского народа", - говорится в заявлении.
Страны также призывают кубинские власти освободить задержанных протестующих, обеспечить свободу СМИ и полностью восстановить доступ к интернету.
"Мы призываем правительство Кубы прислушаться к голосам и требованиям кубинского народа. Международное сообщество не поколеблется в своей поддержке кубинцев и всех тех, кто отстаивает основные свободы, которые заслуживают все люди", - отмечается в заявлении.
Напомним, 11 июля на улицы кубинских городов вышли тысячи протестующих. Они выступали против неэффективной борьбы правительства с пандемией и медленных темпов вакцинации.
Отметим, после протестов на Кубе считаются пропавшими без вести более 500 человек.
Ранее сообщалось, что после протестов на Кубе отключили интернет. США призвали правительство Кубы дать людям право высказываться и освободить задержанных.