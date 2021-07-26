Україна і 19 країн засудили масові затримання протестувальників на Кубі
Україна і 19 країн засудили масові затримання протестувальників на Кубі і зажадали від кубинської влади дотримуватися прав людини, забезпечити свободу ЗМІ і відновити доступ до Інтернету.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз Держдепартаменту США.
Крім України з таким закликом виступили такі країни, як: США, Австрія, Бразилія, Колумбія, Хорватія, Кіпр, Чехія, Еквадор, Естонія, Гватемала, Греція, Гондурас, Ізраїль, Латвія, Литва, Чорногорія, Північна Македонія, Польща і Південна Корея.
"Ми, міністри закордонних справ,.. засуджуємо масові затримання протестувальників на Кубі і закликаємо уряд поважати загальні права і свободи кубинського народу", - йдеться в заяві.
Країни також закликають кубинську владу звільнити затриманих протестувальників, забезпечити свободу ЗМІ і повністю відновити доступ до Інтернету.
"Ми закликаємо уряд Куби прислухатися до голосів і вимог кубинського народу. Міжнародна спільнота не похитнеться у своїй підтримці кубинців і всіх тих, хто відстоює основні свободи, які заслуговують всі люди", - наголошується в заяві.
Нагадаємо, 11 липня на вулиці Кубинських міст вийшли тисячі протестувальників. Вони виступали проти неефективної боротьби уряду з пандемією і повільних темпів вакцинації.
Зазначимо, після протестів на Кубі вважаються зниклими безвісти понад 500 осіб.
Раніше повідомлялося, що після протестів на Кубі відключили інтернет. США закликали уряд Куби дати людям право висловлюватися і звільнити затриманих.