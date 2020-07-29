ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Украина с 1 августа будет формировать список стран "красной зоны" по новым правилам

Киев, Среда 29 июля 2020 09:57
Украина с 1 августа будет формировать список стран "красной зоны" по новым правилам
Фото: Максим Степанов (РБК-Украина)
Автор: Роман Калиниченко

Формирование опасных для поездок стран будет происходить по методам государств ЕС

Министерство здравоохранения меняет алгоритм определения стран, которые входят в "красную зону". С 1 августа список таких стран будет определяться по двум показателям.

Об этом во время брифинга сообщил глава Минздрава Максим Степанов.

По его словам, Минздрав будет использовать такие же методы, которые применяются в странах Евросоюза.

"Это два показателя, при превышении которых страна будет отнесена к "красной зоне". Прежде всего, это показатель, если прирост заболевших в стране за последние 14 дней превышает такой прирост на территории Украины", - рассказал Степанов.

Еще один показатель - если прирост больных в той или иной стране за последние 14 дней, по сравнению с прошлыми 14-ми днями, будет больше чем 30%.

"Эти два показателя мы и будем измерять и раз в 7 дней составлять перечень таких стран", - добавил Степанов.

Напомним, несколько дней назад Украина расширила перечень стран "красной зоны": в список вернулись популярные среди украинцев Албания, Болгария и Румыния.

В "зеленом списке" остаются Египет, Нидерланды, Чехия, Греция, Польша, Хорватия и ряд других стран.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Министерство здравоохранения Украиныкарантинпутешествиястраны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь