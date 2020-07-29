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Україна з 1 серпня формуватиме список країн "червоної зони" за новими правилами

Київ, Середа 29 липня 2020 09:57
Україна з 1 серпня формуватиме список країн "червоної зони" за новими правилами
Фото: Максим Степанов (РБК-Україна)
Автор: Роман Калиниченко

Формування небезпечних для поїздок країн відбуватиметься за методами держав ЄС

Міністерство охорони здоров’я змінює алгоритм визначення країн, які входять до "червоної зони". З 1 серпня список таких країн визначатиметься за двома показниками.

Про це під час брифінгу повідомив голова МОЗ Максим Степанов.

За його словами, МОЗ буде використовувати такі ж методи, які застосовуються у країнах Євросоюзу.

"Це два показники, при перевищенні яких країна буде віднесена до "червоної зони". Перш за все, це показник, якщо приріст хворих у країні за останні 14 днів перевищує такий приріст на території України", - розповів Степанов.

Ще один показник - якщо приріст хворих в тій чи іншій країні за останні 14 днів, у порівнянні з минулими 14 днями, буде більше ніж 30%.

"Ці два показники ми і будемо вимірювати і раз на 7 днів складати перелік таких країн", - додав Степанов.

Нагадаємо, кілька днів тому Україна розширила перелік країн "червоної зони": до списку повернулися популярні серед українців Албанія, Болгарія і Румунія.

У "зеленому списку" залишаються Єгипет, Нідерланди, Чехія, Греція, Польща, Хорватія і низка інших країн.

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