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Уклали контракт на 659 млн доларів: Польща посилить свою армію БТР Rosomak

Фото: БТР Rosomak (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Польща замовила для своє армії 58 бронетранспортерів Rosomak з новими бойовими модулями ZSSW-30.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Polska Grupa Zbrojeniowa SA.

Зазначається, що вартість контракту становить близько 2,6 млрд злотих, це близько 659 млн доларів. Однак постачання буде здійснюватись у 2026-2027 роках. У контракт також включено логістичний пакет, що містить запасні частини.

Бронетранспортер призначений для боротьби з броньованими цілями та фортифікаційними спорудами ворога, а також для вогневої підтримки підрозділів під час боїв.

Що стосується бойового модуля ZSSW-30, то він оснащений 30-мм автоматичною гарматою Mk.44S, яка використовує програмовані боєприпаси. Також він має спарену пускову установку протитанкового ракетного комплексу Spike-LR.

Дистанційно керований комплекс обладнаний автоматизованою системою управління вогнем від WB Electronics, польськими стабілізованими прицілами PCO з тепловізійними камерами, лазерним далекоміром та системою активного захисту SSP-1 Obra.

Детально про те, що це за бронетранспортери - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше РБК-Україна розповідало, що Польща передасть новий пакет військової допомоги українським військовим, однак наразі не відомо, що до нього увійде.

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