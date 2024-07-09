Заключили контракт на 659 млн долларов: Польша усилит свою армию БТР Rosomak

Стоимость контракта составляет около 2,6 млрд злотых, это около 659 млн долларов. Однако поставки будут осуществляться в 2026-2027 годах. В контракт также включен логистический пакет, содержащий запасные части.

Бронетранспортер предназначен для борьбы с бронированными целями и фортификационными постройками врага, а также для огневой поддержки подразделений во время боев.

Что касается боевого модуля ZSSW-30, то он оснащен 30-мм автоматической пушкой Mk.44S, использующей программируемые боеприпасы. Также он имеет спаренную пусковую установку противотанкового ракетного комплекса Spike-LR.

Дистанционно управляемый комплекс оснащен автоматизированной системой управления огнем от WB Electronics, польскими стабилизированными прицелами PCO с тепловизионными камерами, лазерным дальномером и системой активной защиты SSP-1 Obra.

Подробно о том, что это за бронетранспортеры – читайте в материале РБК-Украина.

Ранее РБК-Украина рассказывала, что Польша передаст новый пакет военной помощи украинским военным, однако пока неизвестно, что в него войдет.

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