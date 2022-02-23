Указ о введении чрезвычайного положения в Украине обновили: что изменилось
Верховная рада вечером 23 февраля на внеочередном заседании рассматривает законопроект о введении в Украине чрезвычайного положения. Появился текст указа президента Владимира Зеленского о режиме ЧП.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка.
По его словам, в обновленном указе президента о введении чрезвычайного положения в Украине убрали все спорные пункты, кроме одного - о запрете на изготовление и распространение информационных материалов.
"Можно сказать, что компромисс найден. Комитет обороны уже собирается", - добавил нардеп.
Среди других изменений в обновленном тексте указа, например, исключен пункт о регулировании работы теле- и радиоцентров.
Фото: обновленный указ о введении чрезвычайного положения в Украине (t.me/yzheleznyak/)
Напомним, вечером 23 февраля Рада проводит два внеочередных заседания. На первом парламент увеличил бюджет сектора обороны и перешел в режим работы в условиях чрезвычайного положения.
Отметим, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в Украине может быть введен ряд ограничений в связи с введением ЧП.