Указ про введення надзвичайного стану в Україні оновили: що змінилося

Верховна рада ввечері 23 лютого на позачерговому засіданні розглядає законопроєкт про введення в Україні надзвичайного стану . З'явився текст указу президента Володимира Зеленського про режим НС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Залізняка .

За його словами, в оновленому указі президента Про введення надзвичайного стану в Україні прибрали всі спірні пункти, крім одного - про заборону на виготовлення та розповсюдження інформаційних матеріалів.

"Можна сказати, що компроміс знайдений. Комітет оборони вже збирається", - додав нардеп.

Серед інших змін в оновленому тексті указу, наприклад, виключено пункт про регулювання теле- та радіоцентрів.

Фото: оновлений указ про введення надзвичайного стану в Україні (t.me/yzheleznyak/)