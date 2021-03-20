Указ Путина юридически ничтожен: Украина ответила РФ на решение по Крыму

По его словам, этот запрет идет в русле российской политики притеснений, дискриминации и вытеснений граждан Украины из временно оккупированного полуострова.

"Указ президента РФ № 201 юридически ничтожен и не влечет правовых последствий для Украины. После восстановления суверенитета нашего государства в Крыму нарушенные права законных собственников на земельные участки будут восстановлены", - заявил Николенко.

В МИД заявили, что такие действия не останутся без должной оценки международного сообщества.

"Лишение украинцев права собственности на земельные участки в Крыму будет в фокусе внимания Крымской платформы и ее инаугурационного саммита в этом году", - отметил спикер.