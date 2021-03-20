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Указ Путіна юридично нікчемний: Україна відповіла РФ на рішення по Криму

Автор: РБК-Україна

Указ президента Росії Володимира Путіна про заборону на володіння землею в Криму є юридично нікчемним. Це питання піднімуть під час засідання Кримської платформи.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, ця заборона йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.

"Указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені", - заявив Ніколенко.

У МЗС заявили, що такі дії не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти.

"Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цьогоріч", - зазначив спікер.

Нагадаємо, на цей рік заплановано перший міжнародний саміт Кримської платформи.

Раніше повідомлялось, що Рада національної безпеки і оборони України затвердила Стратегію деокупації та реінтеграції Криму.

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Новини України Володимир ПутінМЗС
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