Указ Путіна юридично нікчемний: Україна відповіла РФ на рішення по Криму

За його словами, ця заборона йде в руслі російської політики утисків, дискримінації та витіснення громадян України з тимчасово окупованого півострова.

"Указ президента РФ № 201 юридично нікчемний і не матиме правових наслідків для України. Після відновлення суверенітету нашої держави в Криму порушені права законних власників на земельні ділянки будуть відновлені", - заявив Ніколенко.

У МЗС заявили, що такі дії не залишаться без належної оцінки міжнародної спільноти.

"Позбавлення українців права власності на земельні ділянки в Криму буде у фокусі уваги Кримської платформи та її інавгураційного саміту цьогоріч", - зазначив спікер.