Указ президента щодо Тупицького визнано незаконним: деталі рішення суду

Верховний суд визнав незаконним указ президента України Володимира Зеленського , яким він скасував призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного суду. На думку суду, президент вийшов за рамки своїх повноважень.

Про це РБК-Україна повідомили в прес-службі Верховного суду.

Повідомляється, що Касаційний суд в складі Верховного суду задовольнив позов Тупицького до Зеленського, визнав протиправним та скасував указ від 27 березня 2021 № 124/2021, після якого Тупицький позбувся посади судді КСУ.

Як роз'яснив ВС, президент при формуванні органів влади і нормуванні їх діяльності зобов'язаний діяти лише на підставі Конституції та законів в межах своїх повноважень (ст. 19 Конституції України).

При цьому підстави і порядок звільнення судді КСУ визначено в ст. 149-1 Конституції і ст. 20 закону "Про Конституційний суд України". А реалізація повноважень президента щодо формування складу КСУ здійснюється шляхом видання указів про призначення суддів.

"Іншого способу реалізації президентом конституційних повноважень, пов'язаних з формуванням КСУ, зокрема шляхом скасування раніше прийнятих актів з кадрових питань (в конкретному випадку при призначенні судді Конституційного суду України на цю посаду), Основним Законом не передбачено", - відзначили в прес-службі.

Суд вважає необґрунтованими посилання відповідача на норми п. 17 ч. 1 ст. 106 Конституції як на правову підставу для підписання спірного указу, оскільки ці положення Конституції не регламентують відносини щодо формування складу КСУ. А визначають повноваження президента щодо керівництва в сферах нацбезпеки і оборони, а також кадрових військових питань, які відносяться до його компетенції.

Як зазначено в оспорюваному указі, основним мотивом для його видання послужило те, що Тупицький та інші судді КСУ голосували за рішення від 27 жовтня 2020 (скасування низки пунктів антикорупційної реформи), що "призвело до дестабілізації соціально-політичної ситуації в Україні, дискредитації нашої держави на міжнародній арені".

Але Верховний суд зазначає, що видання президентом на цій підставі акту про скасування указу про призначення Тупицького на посаду судді КСУ є порушенням встановлених Конституцією та іншими законами гарантій незалежності і недоторканності судді КСУ. Оскільки суддя не може бути притягнутий до відповідальності за голосування, а тільки за вчинення злочину або дисциплінарного проступку.

Сьогоднішнє рішення може бути оскаржене у Великій палаті Верховного суду.