Численность ВСУ вырастет на 100 тысяч человек. Зеленский подписал указ
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. В частности, численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек.
Об этом он заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.
По его словам, этим указом предусмотрено:
- увеличение денежного обеспечения военных на уровне не ниже трех минимальных заработных плат;
- разработка концепций жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;
- численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс человек за следующие 3 года;
- срок службы контрактников будет увеличен;
- будут созданы еще 20 бригад;
- предусмотрен переход к профессиональной армии.
"Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир", - заявил Зеленский.
Напомним, Зеленский оценил вероятность войны.
Отметим, что на границе с Украиной находятся около 109 тысяч российских военных. При этом их сопровождают около 10-11 тысяч дополнительных военнослужащих.