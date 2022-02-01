Численность ВСУ вырастет на 100 тысяч человек. Зеленский подписал указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об укреплении обороноспособности Украины. В частности, численность Вооруженных сил Украины вырастет на 100 тысяч человек.

Об этом он заявил во время выступления в Раде, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на трансляцию заседания.

По его словам, этим указом предусмотрено: увеличение денежного обеспечения военных на уровне не ниже трех минимальных заработных плат;

разработка концепций жилищного обеспечения военнослужащих, ветеранов и членов их семей;

численность вооруженных сил Украины увеличится на 100 тыс человек за следующие 3 года;

за следующие 3 года; срок службы контрактников будет увеличен ;

; будут созданы еще 20 бригад;

предусмотрен переход к профессиональной армии. "Это старт перехода страны на профессиональную армию не потому, что скоро будет война, а потому, чтобы дальше был мир", - заявил Зеленский.