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Ухвалив резолюцію. Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО

Фото: Сейм Польщі підтримав членство України в НАТО (twitter.com/KancelariaSejmu)
Автор: Іван Носальський

Сейм Польщі (нижня палата парламенту) ухвалив резолюцію з підтримкою вступу України до Північноатлантичного альянсу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter-сторінку відомства.

"Сейм ухвалив резолюцію про членство України в Організації Північноатлантичного договору", - сказано у повідомленні.

За інформацією Polskie Radio, за ухвалення резолюції проголосували 443 депутати, проти - 2, а ще 7 утрималися.

У тексті документа сказано, що Україна зараз захищає не лише свою державність, а й спільні цінності - демократію та порядок, що ґрунтується на міжнародному праві.

"Враховуючи самовідданість українського народу та його суверенне право обирати власний шлях розвитку, Сейм Республіки Польща повністю підтримує європейські та євроатлантичні прагнення України", - зазначається у резолюції.

Також там сказано, що членство України буде вигідним для НАТО і з військової точки зору, оскільки армія нашої країни все більше співпрацює з Альянсом і набуває досвіду на полі бою.

Членство України в НАТО

Нагадаємо, ще 2008 року на саміті у Бухаресті країни НАТО запевнили, що Україна стане частиною Альянсу. З того часу жодної конкретики від союзників не було.

Наша країна очікує, що на наступному саміті НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, вона отримає "дорожню карту" для членства.

Також українські чиновники наголошують і на гарантіях безпеки для України, які могли б захистити нашу країну від нападів Росії до вступу до НАТО.

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