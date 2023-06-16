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Принял резолюцию. Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО

Фото: Сейм Польши поддержал членство Украины в НАТО (twitter.com/KancelariaSejmu)
Автор: Иван Носальский

Сейм Польши (нижняя палата парламента) принял резолюцию с поддержкой вступления Украины в Североатлантический альянс.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter-страницу ведомства.

"Сейм принял резолюцию о членстве Украины в Организации Североатлантического договора", - сказано в сообщении.

По информации Polskie Radio, за принятие резолюции проголосовали 443 депутата, против - 2, а еще 7 воздержались.

В тексте документа сказано, что Украина сейчас защищает не только свою государственность, но и общие ценности - демократию и порядок, основанный на международном праве.

"Учитывая самоотверженность украинского народа и его суверенное право выбирать собственный путь развития, Сейм Республики Польша полностью поддерживает европейские и евроатлантические устремления Украины", - отмечается в резолюции.

Также там сказано, что членство Украины будет выгодно для НАТО и с военной точки зрения, поскольку армия нашей страны все больше сотрудничает с Альянсом и приобретает опыт на поле боя.

Членство Украины в НАТО

Напомним, еще в 2008 году на саммите в Бухаресте страны НАТО заверили, что Украина станет частью Альянса. С тех пор никакой конкретики от союзников не было.

Наша страна ожидает, что на следующем саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля в Вильнюсе, она получит "дорожную карту" для членства.

Также украинские чиновники акцентируют внимание и на гарантиях безопасности для Украины, которые могли бы защитить нашу страну от нападений России до вступления в НАТО.

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